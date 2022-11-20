Стол консольный Бемоль
20 290 ₽
Глубина: 330 мм
Высота: 690 мм
Длина: 330 мм
Вес: 5,5 кг
Материал: МДФ, бук
Стул Odda черный
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Halmar dariusz, белый
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Стул Lancelot, зеленый
Стул Lancelot, синий
Стул Huan II, синий
Стол консольный Венеция 4 ДК
Стол консольный Венеция 3/1 ДК
Стол консольный Венеция 3 ДК
Стол консольный Венеция 5/1
Стол консольный Классика высокий
Стол консольный Хельга 2 высокий
Письменный стол
Стол письменный Хельга №1
Стол письменный Венеция №1