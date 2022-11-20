Стол консольный Бемоль

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол консольный Бемоль

4.8
20 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол консольный Бемоль 2
Стол консольный Бемоль 2
Следующий Стол консольный Венеция 4/1 ДК
Стол консольный Бемоль 2

Характеристики товара

Описание

Глубина: 330 мм

Высота: 690 мм

Длина: 330 мм

Вес: 5,5 кг

Материал: МДФ, бук

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Odda черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
14

Стул Odda черный

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
13

Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый

Стул Halmar dariusz, белыйНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Halmar dariusz, белый

Стул Halmar dariusz, темный орехНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
5

Стул Halmar dariusz, темный орех

Стул Halmar dariusz, дуб сономаНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz, дуб сонома

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Настоящее фото товара Стул Lancelot, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
5

Стул Lancelot, зеленый

Настоящее фото товара Стул Lancelot, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена
7

Стул Lancelot, синий

Настоящее фото товара Стул Huan II, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
12

Стул Huan II, синий

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена
12

Стол консольный Венеция 4 ДК

Стол консольный Венеция 3/1 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция 3/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от36 990
Оптовая цена
9

Стол консольный Венеция 3/1 ДК

Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190
Оптовая цена
5

Стол консольный Венеция 3 ДК

Стол консольный Венеция 5/1Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
9

Стол консольный Венеция 5/1

Настоящее фото товара Стол консольный Классика высокий, произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена
8

Стол консольный Классика высокий

Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена
10

Стол консольный Хельга 2 высокий

Настоящее фото товара Письменный стол, произведённого компанией ChiedoCover
от85 900
Оптовая цена
13

Письменный стол

Настоящее фото товара Стол письменный Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
98 390
Оптовая цена
14

Стол письменный Хельга №1

Стол письменный Венеция №1Настоящее фото товара Стол письменный Венеция №1, произведённого компанией ChiedoCover
102 590
Оптовая цена
5

Стол письменный Венеция №1