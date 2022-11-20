Стол консольный Бемоль 2
20 790 ₽
Глубина: 330 мм
Высота: 690 мм
Длина: 440 мм
Вес: 6,8 кг
Материал: МДФ, бук
Стул Huan II, серебристый
Стул Huan II, медовый
Стул Malawi, бирюзовый
Стул Malawi, медовый
Стул Malawi, рубиновый
Стул Huan II, зеленый
Стул Royal, графитовый
Стул барный Rainbow
Стул Royal, бисквитный
Стул Shelly, медовый
Стол консольный Венеция 4/1 ДК
Стол консольный Венеция 4 ДК
Стол консольный Венеция 3/1 ДК
Стол консольный Венеция 3 ДК
Стол консольный Венеция 5/1
Письменный стол
Стол письменный Хельга №1
Стол письменный Венеция №1
Стол письменный Классика №5