Стол консольный Диез 3 ДК

6 оценок

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Стол консольный Диез 3 ДК

4.1
32 190 ₽
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Стол консольный Диез 2 ДК

Характеристики товара

Описание

Глубина: 350 мм

Высота: 820 мм

Длина: 530 мм

Вес: 14,7 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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