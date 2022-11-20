Стол консольный Хельга 4

6 оценок

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Стол консольный Хельга 4

4.7
51 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Стол консольный Хельга 3
Стол консольный Хельга 3
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Стол консольный Хельга 3

Характеристики товара

Описание

Глубина: 350 мм

Высота: 830 мм

Длина: 1160 мм

Вес: 37 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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