Стол консольный Классика 1

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол консольный Классика 1

5
39 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол консольный Классика 2
Стол консольный Классика 2
Следующий Стол консольный Хельга 4
Стол консольный Классика 2

Характеристики товара

Описание

Глубина: 350 мм

Высота: 830 мм

Длина: 800 мм

Вес: 16,5 кг

Материал: МДФ, бук

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Пуф Сиена экокожаНастоящее фото товара Пуф Сиена экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
7

Пуф Сиена экокожа

Пуф Мэри Настоящее фото товара Пуф Мэри , произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
5

Пуф Мэри

Пуф-глайдер Прованс экокожаНастоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 200
Оптовая цена
8

Пуф-глайдер Прованс экокожа

Пуф-глайдер Прованс тканьНастоящее фото товара Пуф-глайдер Прованс ткань, произведённого компанией ChiedoCover
5 200
Оптовая цена
12

Пуф-глайдер Прованс ткань

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
58

Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Торшер Estudo черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
7

Торшер Estudo черный

Настоящее фото товара Диван Brave, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена
12

Диван Brave

Настоящее фото товара Диван Ratio, произведённого компанией ChiedoCover
от13 550
Оптовая цена
6

Диван Ratio

Настоящее фото товара Диван Alto, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена
7

Диван Alto

Кресло реклайнер Hbada 133WMJНастоящее фото товара Кресло реклайнер Hbada 133WMJ, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена
8

Кресло реклайнер Hbada 133WMJ

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 3, произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена
12

Стол консольный Хельга 3

Стол консольный Хельга 2Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 2, произведённого компанией ChiedoCover
от41 590
Оптовая цена
15

Стол консольный Хельга 2

Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 1, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
12

Стол консольный Хельга 1

Настоящее фото товара Столик журнальный Лилия, произведённого компанией ChiedoCover
от80 990
Оптовая цена
13

Столик журнальный Лилия

Настоящее фото товара Журнальный стол Америка, произведённого компанией ChiedoCover
от34 900
Оптовая цена
10

Журнальный стол Америка

Настоящее фото товара Журнальный стол Граф, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
Оптовая цена
5

Журнальный стол Граф

Настоящее фото товара Журнальный столик Джульетта маленький, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
Оптовая цена
5

Журнальный столик Джульетта маленький

Настоящее фото товара Журнальный столик Джульетта большой, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
Оптовая цена
5

Журнальный столик Джульетта большой

Настоящее фото товара Журнальный стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
от39 900
Оптовая цена
6

Журнальный стол Консул

Настоящее фото товара Письменный стол, произведённого компанией ChiedoCover
от85 900
Оптовая цена
13

Письменный стол