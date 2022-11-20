Глубина: 350 мм
Высота: 830 мм
Длина: 1200 мм
Вес: 33 кг
Материал: МДФ, бук
Стул с перфорацией S-образный белый
Стул с перфорацией S-образный черный
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Секция перфорированная 4х местная
Стул Кроссбэк флаг
Мусорный контейнер 370 л, 2 колеса
Мусорный контейнер 370 л, 3 колеса
Стол консольный Классика 1
Стол консольный Хельга 4
Стол консольный Хельга 3
Стол консольный Хельга 2
Стол консольный Хельга 1
Столик журнальный Лилия
Журнальный стол Америка
Письменный стол
Стол письменный Хельга №1
Стол письменный Венеция №1