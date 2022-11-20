Стол консольный Классика 4
66 890 ₽
Глубина: 350 мм
Высота: 900 мм
Длина: 1200 мм
Вес: 52 кг
Материал: МДФ, бук
Стул-кресло Венское с подушкой
Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
Стул Азия 20мм, кожзам, пэчворк
Стул Азия 20мм, обивка пэчворк
Стул Изо Вики
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Стол консольный Классика 2
Стол консольный Классика 1
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