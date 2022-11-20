Стол консольный Классика 5
91 690 ₽
Глубина: 350 мм
Высота: 850 мм
Длина: 1180 мм
Вес: 16,5 кг
Материал: МДФ, бук
Стул Изо Т
Скамья Лонхед
Торшер Estudo белый
Диван пластиковый Coccolona, белый
Диван пластиковый Coccolona, тортора
Диван пластиковый Coccolona, антрацит
Кресло реклайнер Hbada 117WMJ
Стул деревянный А-9607
Стол консольный Классика 3
Стол консольный Классика 2
Стол консольный Классика 1
Стол консольный Хельга 4
Стол консольный Хельга 3
Стол консольный Хельга 2
Стол консольный Хельга 1
Письменный стол
Стол письменный Хельга №1
Стол письменный Венеция №1