Стол консольный Классика 5

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Стол консольный Классика 5

4.7
91 690 ₽
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Стол консольный Лотос 1
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Стол консольный Лотос 1

Характеристики товара

Описание

Глубина: 350 мм

Высота: 850 мм

Длина: 1180 мм

Вес: 16,5 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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