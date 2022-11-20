Стол консольный Лотос 1/1

15 оценок

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Стол консольный Лотос 1/1

4.7
39 690 ₽
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Стол консольный Лотос 1

Характеристики товара

Описание

Глубина: 350 мм

Высота: 800 мм

Длина: 830 мм

Вес: 18 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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