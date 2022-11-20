Стол консольный Венеция 2 ДК
31 290 ₽
Глубина: 550 мм
Высота: 760 мм
Длина: 550 мм
Вес: 8,8 кг
Материал: МДФ, бук
Стул Рустикал с красной подушкой, белый
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