Стол консольный Венеция 2 ДК

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол консольный Венеция 2 ДК

4.1
31 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол консольный Венеция ДК
Стол консольный Венеция ДК
Следующий Стол консольный Венеция 3/1 ДК
Стол консольный Венеция ДК

Характеристики товара

Описание

Глубина: 550 мм

Высота: 760 мм

Длина: 550 мм

Вес: 8,8 кг

Материал: МДФ, бук

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Рустикал с красной подушкой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
5

Стул Рустикал с красной подушкой, белый

Стул Halmar K284, бежевыйНастоящее фото товара Стул Halmar K284, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
7

Стул Halmar K284, бежевый

Настоящее фото товара Люстра Napoli 8, произведённого компанией ChiedoCover
от29 900
Оптовая цена
12

Люстра Napoli 8

Настоящее фото товара Люстра Napoli 6, произведённого компанией ChiedoCover
от21 900
Оптовая цена
12

Люстра Napoli 6

Настоящее фото товара Люстра Lincoln 8, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
11

Люстра Lincoln 8

Настоящее фото товара Люстра Lincoln 6, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900
Оптовая цена
14

Люстра Lincoln 6

Настоящее фото товара Люстра Martina 10, произведённого компанией ChiedoCover
от27 900
Оптовая цена
11

Люстра Martina 10

Настоящее фото товара Люстра Martina 6, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
10

Люстра Martina 6

Настоящее фото товара Люстра Erich 12 высокая, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
12

Люстра Erich 12 высокая

Настоящее фото товара Люстра Erich 12 низкая, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
8

Люстра Erich 12 низкая

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 3 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от30 190
Оптовая цена
5

Стол консольный Венеция 3 ДК

Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена
12

Стол консольный Венеция 4 ДК

Стол консольный Венеция 4/1 ДКНастоящее фото товара Стол консольный Венеция 4/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена
11

Стол консольный Венеция 4/1 ДК

Туалетный столикНастоящее фото товара Туалетный столик, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена
12

Туалетный столик

Настоящее фото товара Журнальный столик Вуаль, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена
15

Журнальный столик Вуаль

Настоящее фото товара Журнальный стол Анна, произведённого компанией ChiedoCover
от34 900
Оптовая цена
10

Журнальный стол Анна

Настоящее фото товара Стол письменный Хельга №1, произведённого компанией ChiedoCover
98 390
Оптовая цена
14

Стол письменный Хельга №1

Настоящее фото товара Стол консольный Хельга 1, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
12

Стол консольный Хельга 1

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2