Глубина: 355 мм
Высота: 760 мм
Длина: 805 мм
Вес: 9 кг
Материал: МДФ, бук
Стул Halmar K274, темно-серый
Стул Halmar K273, темно-серый
Стул Halmar K227, светло-серый
Стул Halmar K226, светло-серый
Стул Grace, черный, ножки дуб, BL19
Стул Grace, серебристый, ножки дуб, BL03
Стул Grace, оливковый, ножки дуб, BL75
Стул Grace, зеленый, ножки дуб, BL78
Стул Grace, бирюзовый, ножки орех, BL85
Стул Malawi, синий, тк.BL86
Стол Терраса, 200х80
Стол консольный Венеция 4/1 ДК
Туалетный столик
Журнальный столик Вуаль
Журнальный стол Анна
Стол письменный Хельга №1
Стол консольный Хельга 1
Стол консольный Хельга 2
Стол Лофт-1
Стол Лофт-2