Стол консольный Венеция 4 ДК
31 490 ₽
Глубина: 355 мм
Высота: 760 мм
Длина: 805 мм
Вес: 9,6 кг
Материал: МДФ, бук
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