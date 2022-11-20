Стол консольный Венеция 4 ДК

12 оценок

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Стол консольный Венеция 4 ДК

4.9
31 490 ₽
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Стол консольный Венеция 3 ДК
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Стол консольный Венеция 3 ДК

Характеристики товара

Описание

Глубина: 355 мм

Высота: 760 мм

Длина: 805 мм

Вес: 9,6 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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