Стол консольный Венеция 5/1
27 990 ₽
Глубина: 350 мм
Высота: 760 мм
Длина: 640 мм
Вес: 7,9 кг
Материал: МДФ, бук
Табурет мягкий Оранж, сахара
Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек коричневый
Стул барный Хай-Тек белый
Стул барный Хай-Тек бежевый
Стул барный Бомба серебристый
Стул барный Бомба оранжевый
Стул барный Бомба красный
Стул Tolix Wood желтый
Стол консольный Венеция 2 ДК
Стол консольный Венеция 3/1 ДК
Стол консольный Венеция 3 ДК
Стол консольный Венеция 4 ДК
Стол консольный Венеция 4/1 ДК
Туалетный столик
Стол Лофт-1
Стол Лофт-2
Стол Лофт-3