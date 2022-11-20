Стол консольный Венеция ДК

14 оценок

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Стол консольный Венеция ДК

4.4
26 890 ₽
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Стол консольный Венеция 5/1
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Стол консольный Венеция 5/1

Характеристики товара

Описание

Глубина: 550 мм

Высота: 760 мм

Длина: 550 мм

Вес: 8,2 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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