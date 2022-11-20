Стол консольный Верона 2

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Стол консольный Верона 2

4.9
65 490 ₽
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Стол консольный Диез 2

Характеристики товара

Описание

Глубина: 335 мм

Высота: 800 мм

Длина: 1330 мм

Вес: 53 кг

Материал: МДФ, бук

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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