Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1000/1450 мм
- Глубина1000 мм
Стол круглый 1,26 раздвижной
Стол Прима
Стол Пальмира
Стол раздвижной
Стол обеденный Gerda 100*100 беленый дуб
Стол Лидер 18
Стол Riga, прозрачный
Стол Eliot, белое стекло/ дерево
Столовая группа, стол Бейз, стулья Киви
Стол Rolf на металлокаркасе
Стол Asti Foto
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Ванкувер
Стол Бостон, раздвижной