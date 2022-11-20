Стол Мелроуз, бежевый

10 оценок

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Стол Мелроуз, бежевый

4.3
1 790 ₽
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Стол Мелеуз, бежевый, с имитацией структуры дерева

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота370 мм
  • Длина400 мм
  • Ширина300 мм
  • Вес1.2 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяпластик
  • Цвет4

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