Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стол с деревянными ножками - это универсальная модель, которая позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Глянцевая столешница изготовлена из МДФ. Ножки выполнены из дерева, основание - металл. На ножках установлены пластиковые заглушки, для предотвращения появления царапин на поверхности пола.
Данные для Транспортных компаний:
- Вес: 13.5 кг
- Объем: 0.111 м3
- Габариты коробки: 93х93х9 и 34х34х28 см
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Материал столешницыМДФ