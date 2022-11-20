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Стол круглый Eames Novo 600x600

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стол с деревянными ножками - это универсальная модель, которая позволяет использовать стол не только на кухне или гостиной, а так же в кафе, ресторанах или офисах. Глянцевая столешница изготовлена из МДФ. Ножки выполнены из дерева, основание - металл. На ножках установлены пластиковые заглушки, для предотвращения появления царапин на поверхности пола.

Данные для Транспортных компаний:

  • Вес: 13.5 кг
  • Объем: 0.111 м3
  • Габариты коробки: 93х93х9 и 34х34х28 см
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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Материал столешницыМДФ

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