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Стол круглый Elga - фото 1

Стол круглый Elga

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: пластик

Длина: 900 мм

Ширина: 900 мм

Высота: 710 мм

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