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Стол круглый Гамильтон - фото 1

Стол круглый Гамильтон

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Характеристики товара

Описание

Столик золотой металлический стильный красивый стеклянная круглая столешница, можно использовать как кофейный размеры 600(H)хD400мм. Так как изделия делаются вручную на заказ, то учитываются все пожелания заказчика. Размеры, форма, цвет покраски, материал столешницы.

Цвет - вид краски: Цвет покраски черный с патиной золото (Церта пласт).
Материалы: СТАЛЬ – 3 (Гост) полоса 30х4мм,пруток сечения 10мм, стекло прозрачное толщиной 8мм.
Обработка поверхности: Очищено, загрунтовано, покрашено (кузнечной краской Церта пласт).

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь

Варианты столешницы

Стол круглый Гамильтон - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол круглый Гамильтон - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол круглый Гамильтон - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол круглый Гамильтон - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол круглый Гамильтон - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол круглый Гамильтон - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол круглый Гамильтон - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол круглый Гамильтон - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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