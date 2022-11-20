Характеристики товара
Описание
Столик золотой металлический стильный красивый стеклянная круглая столешница, можно использовать как кофейный размеры 600(H)хD400мм. Так как изделия делаются вручную на заказ, то учитываются все пожелания заказчика. Размеры, форма, цвет покраски, материал столешницы.
Цвет - вид краски: Цвет покраски черный с патиной золото (Церта пласт).
Материалы: СТАЛЬ – 3 (Гост) полоса 30х4мм,пруток сечения 10мм, стекло прозрачное толщиной 8мм.
Обработка поверхности: Очищено, загрунтовано, покрашено (кузнечной краской Церта пласт).
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь