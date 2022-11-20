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Стол круглый Гидра D90

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол с оригинальными ножками из хромированного металла, столешница - закаленное стекло.

2 коробки /1 шт
Габариты: 110*93*10
1короб: 93*93*4,
2короб: 110*15*6
Вес брутто: 25
1короб: 12,5
2короб: 12,5
Объем: 0,444
1короб: 0,345
2короб: 0,099

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Вес23 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.44 м3
  • Вес упаковки25 кг

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