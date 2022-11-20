Характеристики товара
Описание
Стол с оригинальными ножками из хромированного металла, столешница - закаленное стекло.
2 коробки /1 шт
Габариты: 110*93*10
1короб: 93*93*4,
2короб: 110*15*6
Вес брутто: 25
1короб: 12,5
2короб: 12,5
Объем: 0,444
1короб: 0,345
2короб: 0,099
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Вес23 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.44 м3
- Вес упаковки25 кг