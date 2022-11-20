Характеристики товара
Описание
Материал: пластик
Диаметр: 800 мм
Материал: пластик
Диаметр: 800 мм
Стол складной Монифит
Стол складной Дорни 150
Стол складной Тейкли 240
Стол складной Натали белый
Стол складной Натали серый
Стол складной Натали зеленый
Стол складной Виктория 120
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Стол круговой Паулина
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стул Новая классика
Вешалка Классика 2/1 ДК
Педикюрное кресло Татьяна на гидравлике
Педикюрно-Косметологическое кресло Prestige реклайнер механика
Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий
Тумба Лотос 2
Стул пластиковый Alice, хром, тортора
Подстолье металлическое 1008EM
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди