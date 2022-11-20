Товар в корзине. Перейти
Стол круглый Kallsed - фото 1

Стол круглый Kallsed

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол квадратный Vuku
Стол квадратный Vuku
Следующий Стол квадратный Kallsed
Стол квадратный Vuku

Характеристики товара

Описание

Материал: пластик

Диаметр: 800 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол складной Монифит, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
14

Стол складной Монифит

В наличии 40 шт.
Стол складной Дорни 150Настоящее фото товара Стол складной Дорни 150, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
11

Стол складной Дорни 150

Стол складной Тейкли 240Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
8

Стол складной Тейкли 240

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый

Стол складной Натали серыйНастоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стол складной Натали серый

Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Стол складной Натали зеленый

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол складной Виктория 120 белый, чемоданНастоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
10

Стол складной Виктория 120 белый, чемодан

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

Стол круговой ПаулинаНастоящее фото товара Стол круговой Паулина, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
14

Стол круговой Паулина

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стул Новая классика, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
10

Стул Новая классика

Вешалка Классика 2/1 ДКНастоящее фото товара Вешалка Классика 2/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
13

Вешалка Классика 2/1 ДК

Педикюрное кресло Татьяна на гидравликеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Татьяна на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
Оптовая цена
6

Педикюрное кресло Татьяна на гидравлике

Педикюрно-Косметологическое кресло Prestige реклайнер механикаНастоящее фото товара Педикюрно-Косметологическое кресло Prestige реклайнер механика, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена
10

Педикюрно-Косметологическое кресло Prestige реклайнер механика

Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
10

Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий

Тумба Лотос 2Настоящее фото товара Тумба Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена
12

Тумба Лотос 2

Настоящее фото товара Стул пластиковый Alice, хром, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Alice, хром, тортора

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1008EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое 1008EM

В наличии 30 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди