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Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое - фото 1Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое - фото 2Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое - фото 3Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое - фото 4Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое - фото 5Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое - фото 6Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое - фото 7

Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое

Артикул: CH-050-044
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный обеденный стол Берлин с раскладной столешницей.
Стол оснащён простым раздвижным механизмом Бабочка. Позволяет легко раздвигать и сдвигать одному человеку с минимальным физическим усилием. Столешница дополнительно раскладывается на 30 см в ширину и увеличивает количество посадочных мест.
Круглая столешница изготовлена из ЛДСП и покрыта слоем матового стекла. Покрытие очень простое в уходе, не впитывает жидкость и устойчивое к перепадам температуры. Квадратные ножки из массива дерева оснащены черными подпятниками, которые защищают напольное покрытие от царапин и препятствуют скольжению.
Под простой дизайн и кремовый цвет стола можно подобрать любые стулья. А компактные габариты в сложенном виде позволяют дополнить интерьер небольшой кухни.

2 коробки / 1 шт.
Габариты: 105*105*22
1короб: 105*105*14
2короб: 76*27*8
Вес брутто: 38,700
1короб: 32,200
2короб: 6,500
Объем: 0,165
1короб: 0,148
2короб: 0,017

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Основные характеристики

  • Ширина1000/1300 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы200 мм
  • Вес35.7 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыЛДСП, стекло
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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