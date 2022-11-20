Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота740/940 мм
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Материалдерево, металл
Стол Лидер 2, уличный из реек
Люстра подвесная Бонна
Комплект мебели для кафе Наполеон
Комплект мебели стол Лофт-2, 4 стула Кроссбэк
Стул Танго, велюр серый
Стул Чак зеленый
Кресло пластиковое Coccolona, лен
Кресло пластиковое Coccolona, зеленый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди