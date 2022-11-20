Характеристики товара
Описание
Круглый стол Ле-Ман Ø120 тик – когда дизайн превосходит все ожидания. Стол не просто очаровывает, он ошеломляет своим необыкновенным дизайном. В первую очередь, это заслуга стойки. Ее дощатая конусная конструкция выглядит эффектно и нестандартно, а натуральное дерево в качестве материала изготовления – это ценность, ставшая уже классикой. Стол круглой формы. Столешница сделана из массива дерева с полным сохранением природной красоты – вершин, зерен, оттенка.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1200 мм
- Длина1200 мм
- Глубина1200 мм
- Вес36.5 кг
- Материалдерево
- Цветчерный