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Стол круглый Ле-Ман Ø120 тик - фото 1Стол круглый Ле-Ман Ø120 тик - фото 2

Стол круглый Ле-Ман Ø120 тик

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Круглый стол Ле-Ман Ø120 тик – когда дизайн превосходит все ожидания. Стол не просто очаровывает, он ошеломляет своим необыкновенным дизайном. В первую очередь, это заслуга стойки. Ее дощатая конусная конструкция выглядит эффектно и нестандартно, а натуральное дерево в качестве материала изготовления – это ценность, ставшая уже классикой. Стол круглой формы. Столешница сделана из массива дерева с полным сохранением природной красоты – вершин, зерен, оттенка.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Вес36.5 кг
  • Материалдерево

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