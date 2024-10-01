Характеристики товара
Описание
Каким должен быть стол для большой компании? Конечно, в первую очередь — просторным. Однако иногда в таких случаях возникает проблема: если нужное вам блюдо стоит далеко, тянуться через весь стол неудобно, а каждый раз просить соседа передать не хочется.
Тёплый природный цвет стола Wilson притягивает внимание и выглядит гостеприимно. Стол в интерьере создаст атмосферу эксклюзивности и подарит совершенно новый уровень комфорта в повседневной жизни.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1360 мм
- Глубина1360 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1360 мм
- Материал столешницыМДФ, стекло
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
- Цвет ножекОрех
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт