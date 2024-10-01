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Стол круглый обеденный Wilson, орех, вращающийся центр - фото 1Стол круглый обеденный Wilson, орех, вращающийся центр - фото 2Стол круглый обеденный Wilson, орех, вращающийся центр - фото 3Стол круглый обеденный Wilson, орех, вращающийся центр - фото 4Стол круглый обеденный Wilson, орех, вращающийся центр - фото 5

Стол круглый обеденный Wilson, орех, вращающийся центр

Артикул: CH-063-093
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каким должен быть стол для большой компании? Конечно, в первую очередь — просторным. Однако иногда в таких случаях возникает проблема: если нужное вам блюдо стоит далеко, тянуться через весь стол неудобно, а каждый раз просить соседа передать не хочется.

Тёплый природный цвет стола Wilson притягивает внимание и выглядит гостеприимно. Стол в интерьере создаст атмосферу эксклюзивности и подарит совершенно новый уровень комфорта в повседневной жизни.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1360 мм
  • Глубина1360 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1360 мм
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • Цвет ножекОрех
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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