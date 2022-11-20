Характеристики товара
Описание
Столик золотой металлический в современном в форме многоугольника кристала размеры 800(H)хD700мм. Так как изделия делаются вручную на заказ, то учитываются все пожелания заказчика. Размеры, форма, цвет покраски, материал столешницы.
Цвет - вид краски: Цвет покраски золото (Церта пласт).
Материалы: СТАЛЬ – 3 (Гост) полоса 30х6мм,пруток сечения 10мм,Столешница - ЛДСП.
Обработка поверхности: Очищено, загрунтовано, покрашено (кузнечной краской Церта пласт).
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь