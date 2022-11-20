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Стол круглый раскладной Barneo

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100/1500 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый

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