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Стол круглый Ringebu - фото 1

Стол круглый Ringebu

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: пластик

Длина: 940 мм

Ширина: 940 мм

Высота: 728 мм

Количество в упаковке 1 шт

Объем упаковки 0,118 м3

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