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Стол круглый Skabu Bro

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Характеристики товара

Описание

Материал: пластик

Длина: 940 мм

Ширина: 940 мм

Высота: 728 мм

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