Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина650 мм
- Глубина650 мм
- Вес14 кг
- Объем0,05 мл
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