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Стол круглый журнальный - фото 1

Стол круглый журнальный

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес14 кг
  • Объем0,05 мл

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