Характеристики товара
Описание
Длина: 2450 мм
Ширина: 294 мм
Высота: 435 мм
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Вес: 11 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2450х294х435мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 2450х294х40мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1245х321х175мм.
Цвет столешницы: серый.
М/К Стальная круглая труба D25х1,0 мм.
Вес нетто: 11 кг.
Вес в упаковке: 12,6 кг.
Объем: 0,070 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина846 мм
- Длина1298 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Страна изготовленияКитай