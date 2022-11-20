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Стол круговой Паулина

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 2450 мм

Ширина: 294 мм

Высота: 435 мм

Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

Вес: 11 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2450х294х435мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 2450х294х40мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1245х321х175мм.
Цвет столешницы: серый.
М/К Стальная круглая труба D25х1,0 мм.
Вес нетто: 11 кг.
Вес в упаковке: 12,6 кг.
Объем: 0,070 м3.

Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина846 мм
  • Длина1298 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияКитай

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