Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина1600-2100 мм
- Вес45 кг
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольядерево
- Страна изготовленияРоссия
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