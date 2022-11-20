Характеристики товара
Описание
Ширина: 18/ 76/ 135 см
Глубина: 65 см
Высота: 74 см
Материал: ЛДСП, МДФ
Трансформируемый стол Премьера поможет создать «умное» пространство в компактном помещении. Это классическая стол-книжка, представленная в обновленном дизайне. В сложенном состоянии ширина ее составляет всего 18 см, а в для семейного застолья или прихода гостей можно быстро и без усилий получить полноценный обеденный стол, приподняв и поставив на ножки боковые части изделия. Также конструкция позволяет разложить лишь одну половину столешницы, например для обеда в одиночестве или работы на ноутбуке.
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина180/760/1350 мм
- Длина650 мм
- Материал столешницыЛДСП, МДФ
- Материал подстольяЛДСП