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Стол кухонный Премьера

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Стол кухонный TetChair

Характеристики товара

Описание

Ширина: 18/ 76/ 135 см

Глубина: 65 см

Высота: 74 см

Материал: ЛДСП, МДФ

Трансформируемый стол Премьера поможет создать «умное» пространство в компактном помещении. Это классическая стол-книжка, представленная в обновленном дизайне. В сложенном состоянии ширина ее составляет всего 18 см, а в для семейного застолья или прихода гостей можно быстро и без усилий получить полноценный обеденный стол, приподняв и поставив на ножки боковые части изделия. Также конструкция позволяет разложить лишь одну половину столешницы, например для обеда в одиночестве или работы на ноутбуке.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина180/760/1350 мм
  • Длина650 мм
  • Материал столешницыЛДСП, МДФ
  • Материал подстольяЛДСП

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