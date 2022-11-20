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Стол кухонный TetChair - фото 1Стол кухонный TetChair - фото 2

Стол кухонный TetChair

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: керамика, дерево, гевея, камень

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Основные характеристики

  • Материал столешницыкерамика, дерево, гевея, камень
  • Материал подстольямассив, дерево

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