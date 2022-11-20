Количество шт. в упаковке: 2 м.
Вес брутто: 100 кг
Объем: 0,5
Стол Лидер 4
Чехол 46
Зажим прозрачный с липучкой
Салфетки Габардин
Салфетки Журавинка
Салфетки Ричард
Стул Борно
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул уличный из реек сосны, темный
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стол Миллер 140
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Салфетки Мати
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул алюминиевый 1201
Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 3, белый
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стол Лофт-6
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Скамья Кенрик
Стул барный Купер черный
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Стул Консек барный, белый
Стул Консек барный, серый
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Лофт-12 НМ барный
Кресло Балун Лайт
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул барный Фокс 75 белый
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Чехол 08, спандекс коричневый
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 120
Стол Лофт 13
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стул-кресло Eames Rodeo
Стул с подлокотниками Bianca, лиса
Фуршетная юбка 01, зеленая
Фуршетная юбка 01, фиолетовая
Фуршетная юбка 02, красная
Фуршетная юбка 02, фиолетовая
Фуршетная юбка 02, шоколадная
Фуршетная юбка 01, красная
Стеллаж 02
Стеллаж 05
Стеллаж 11
Стол Gorge
Стул Изо Т
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стул барный Турин пудровый
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стеллаж 26
Стеллаж 29
Скатерть Сатин
Салфетки Deco
Диван офисный Царица Востока
Стеллаж 48
Стеллаж со столешницей 58
Стол обеденный Шанель New
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Кунгур
Стол обеденный Ларедо белый/ бук
Столик Лейден
Столик Динго ЛДСП
Чехол 02 бархат
Стол Hegra белый
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Конференц кресло Форум-BL
Стул офисный на полозьях VC-21
Скатерть Rokoko Белый
Скатерть Bornesko габардин
Диван Grand 3-х местный
Диван Grand 2-х местный
Деревянный табурет Клио
Кресло Сан Марино
Кресло Денвер
Стол раскладной Eva коричневый
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный Детройт серый малый
Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый
Стул барный Тиесто коричневый
Скатерть Твил
Скатерть Profyline
Стул Форли красный
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый
Барный стул 1018 черный с деревом
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
Кресло Нуар
Кресло Lamo
Кресло London
Кресло Grad
Стул Алекс классический
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Цезарь
Стол Дези классический
Стеллаж Услар
Стул СТ-29
Дорожка для стола, габардин
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стол обеденный Мулен белый
Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото
Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань
Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок серый
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок пепельная роза
Стул Бон экокожа, черный
Стул Zig Zag аквамарин
Стол обеденный Dino
Стол обеденный Dario
Стол Reina
Стул Атлас М
Стул Эврика белый
Стул-кресло Самба М, белый
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Стул пластиковый Bloom, темно-серый
Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора
Кресло Лофт Aga Strauss
Барный стул Sport, белый/ черный
Табурет Лофт золото
Слэб Амур
Слэб Алдан
Слэб Колыма
Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки
Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические
Стол для улицы Ривьера 3
Стул Кабриоль, деревянный
Стул Слинг вращающийся синий
Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой
Стул Pescara велюр Latte
Стул Marbella античная медь
Стул Mod, велюр изумрудный