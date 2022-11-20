Стол Купер 160 Обсидиан, стекло/ черный каркас

12 оценок

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Стол Купер 160 Обсидиан, стекло/ черный каркас

4.4
59 400 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке: 2 м.

Вес брутто: 100 кг

Объем: 0,5

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Основные характеристики

  • Объём упаковки1.3 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1600 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина2200 мм
  • Вес76 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыстекло
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, фиолетовая, произведённого компанией ChiedoCover
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Фуршетная юбка 02, фиолетовая

Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
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Фуршетная юбка 02, шоколадная

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12

Стол Hegra белый

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
9

Конференц кресло Форум-BL

Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Скатерть Bornesko габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
14

Скатерть Bornesko габардин

Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
12

Диван Grand 3-х местный

Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Диван Grand 2-х местный

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Настоящее фото товара Кресло Сан Марино, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
9

Кресло Сан Марино

Настоящее фото товара Кресло Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
7

Кресло Денвер

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный Детройт серый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт серый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт серый малый

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99020
35 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Ричмонд 100*100 белый

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
6

Стул барный Тиесто коричневый

В наличии 31 шт.
Скатерть ТвилНастоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена
10

Скатерть Твил

Скатерть ProfylineНастоящее фото товара Скатерть Profyline, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
11

Скатерть Profyline

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
5

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый

Барный стул 1018 черный с деревомНастоящее фото товара Барный стул 1018 черный с деревом, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Барный стул 1018 черный с деревом

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, букНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
14

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук

Кресло НуарНастоящее фото товара Кресло Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена
8

Кресло Нуар

Настоящее фото товара Кресло Lamo, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
13

Кресло Lamo

Настоящее фото товара Кресло London, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Кресло London

Настоящее фото товара Кресло Grad, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
15

Кресло Grad

Стул Алекс классическийНастоящее фото товара Стул Алекс классический, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
15

Стул Алекс классический

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена
8

Стол Цезарь

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Стеллаж УсларНастоящее фото товара Стеллаж Услар, произведённого компанией ChiedoCover
70 500
12

Стеллаж Услар

Настоящее фото товара Стул СТ-29, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
9

Стул СТ-29

Дорожка для стола, габардинНастоящее фото товара Дорожка для стола, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от290
7

Дорожка для стола, габардин

Стул Хит 25мм с полкой для бумагНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
14

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг

Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото, произведённого компанией ChiedoCover
от160
6

Куверт на 3 прибора Мати, вензель бирюза-золото

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от150
6

Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко, произведённого компанией ChiedoCover
от150
12

Куверт на 3 прибора Журавинка, гладь топленое молоко

В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, цветок слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от160
6

Куверт на 2 прибора Ричард, цветок слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, цветок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от160
12

Куверт на 2 прибора Ричард, цветок серый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от140
8

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок пепельная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от140
14

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок пепельная роза

В наличии 12 шт.
Стул Бон экокожа, черныйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Бон экокожа, черный

В наличии 100 шт.
Стул Zig Zag аквамаринНастоящее фото товара Стул Zig Zag аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
6

Стул Zig Zag аквамарин

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол обеденный Dario Настоящее фото товара Стол обеденный Dario , произведённого компанией ChiedoCover
от53 900
Оптовая цена
6

Стол обеденный Dario

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул Атлас МНастоящее фото товара Стул Атлас М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
6

Стул Атлас М

Настоящее фото товара Стул Эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
11

Стул Эврика белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул-кресло Самба М, оранжевый

Стул пластиковый Bloom, темно-серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Bloom, темно-серый

Стул пластиковый Bora Bistrot, тортораНастоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Кресло Лофт Aga Strauss, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена
5

Кресло Лофт Aga Strauss

Настоящее фото товара Барный стул Sport, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
9

Барный стул Sport, белый/ черный

Настоящее фото товара Табурет Лофт золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 500
Оптовая цена
5

Табурет Лофт золото

Настоящее фото товара Слэб Амур, произведённого компанией ChiedoCover
от43 300
15

Слэб Амур

Настоящее фото товара Слэб Алдан, произведённого компанией ChiedoCover
от51 600
7

Слэб Алдан

Настоящее фото товара Слэб Колыма, произведённого компанией ChiedoCover
от27 300
14

Слэб Колыма

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
10

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлическиеНастоящее фото товара Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19013
7 050 ₽
10

Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Настоящее фото товара Стул Кабриоль, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
15

Стул Кабриоль, деревянный

Стул Слинг вращающийся синийНастоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Слинг вращающийся синий

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Настоящее фото товара Стул Pescara велюр Latte, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
13

Стул Pescara велюр Latte

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Marbella античная медь, произведённого компанией ChiedoCover
от7 650
Оптовая цена
7

Стул Marbella античная медь

Стул Mod, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Mod, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 200
Оптовая цена
5

Стул Mod, велюр изумрудный