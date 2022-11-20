Стол-кушетка массажный стационарный МК13

6 оценок

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Характеристики товара

Описание

Стол-кушетка массажный стационарный МК13 выполнен из искусственной кожи (экокожи), устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами. Удобная косметологическая кушетка для массажа и обертываний. Без подлокотников, по высоте не регулируется. Регулировка спинной части по высоте механическая. Основание массажного стола выполнено из хромированного металла. В комплект входит съемная подушка-подголовник, закрывающая отверстие для лица.

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветбежевый

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