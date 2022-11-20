Характеристики товара
Описание
Стол-кушетка массажный стационарный МК13 выполнен из искусственной кожи (экокожи), устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами. Удобная косметологическая кушетка для массажа и обертываний. Без подлокотников, по высоте не регулируется. Регулировка спинной части по высоте механическая. Основание массажного стола выполнено из хромированного металла. В комплект входит съемная подушка-подголовник, закрывающая отверстие для лица.
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
- Цветбежевый