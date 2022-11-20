Характеристики товара
Описание
Стол-кушетка массажная стационарная, с регулируемым изголовьем. Изголовье поднимается, угол наклона 30°, выполнено из высококачественной экокожи. Благодаря мягкому наполнителю и нежной обивке, создается ощущение полного комфорта и спокойствия, а массаж будет приносить незабываемые ощущения удовлетворения и легкости.
Особенности данной модели:
- В декорированном, мягком изговье имеется специальный вырез для головы.
- В массажный стол-кушетку, встроен полотенцедержатель для удобства мастера.
- Под массажным столом расположен дополнительный ярус для хранения полотенец и иных принадлежностей.
- Опорные ножки снизу снабжены дополнительными прорезиненными подставками, что увеличивает уровень безопасности массажного стола-кушетки.
Массажный стол-кушетка может быть выполнен в разных цветах обивки: белый, бежевый, слоновая кость, черный и цвет на заказ.
Образцы обивки вы можете посмотреть на нашем сайте или в нашем шоуруме.
Габариты массажной кушетки (ДхШХВ) : 180х65х73 см.
Габариты спинки (ДхШ) : 60х65 см.
Толщина матраса массажного стола-кушетки: 6 см.
Расстояние между ножками: 42 см.
Вес товара с упаковкой: 32 кг.
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина650 мм
- Длина1800 мм
- Вес32 кг
- Страна изготовленияРоссия
- Цветбежевый