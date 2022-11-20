Стол-кушетка массажный стационарный МК1321

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Стол-кушетка массажный стационарный МК13

Характеристики товара

Описание

Стол-кушетка массажная стационарная, с регулируемым изголовьем. Изголовье поднимается, угол наклона 30°, выполнено из высококачественной экокожи. Благодаря мягкому наполнителю и нежной обивке, создается ощущение полного комфорта и спокойствия, а массаж будет приносить незабываемые ощущения удовлетворения и легкости.

Особенности данной модели:

  • В декорированном, мягком изговье имеется специальный вырез для головы.
  • В массажный стол-кушетку, встроен полотенцедержатель для удобства мастера.
  • Под массажным столом расположен дополнительный ярус для хранения полотенец и иных принадлежностей.
  • Опорные ножки снизу снабжены дополнительными прорезиненными подставками, что увеличивает уровень безопасности массажного стола-кушетки.

Массажный стол-кушетка может быть выполнен в разных цветах обивки: белый, бежевый, слоновая кость, черный и цвет на заказ.
Образцы обивки вы можете посмотреть на нашем сайте или в нашем шоуруме.
Габариты массажной кушетки (ДхШХВ) : 180х65х73 см.
Габариты спинки (ДхШ) : 60х65 см.
Толщина матраса массажного стола-кушетки: 6 см.
Расстояние между ножками: 42 см.

Вес товара с упаковкой: 32 кг.

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина1800 мм
  • Вес32 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветбежевый

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