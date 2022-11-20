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Стол квадратный Berset - фото 1

Стол квадратный Berset

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал: пластик

Длина: 1400 мм

Ширина: 800 мм

Высота: 710 мм

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