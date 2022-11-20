Характеристики товара
Описание
Массивный, крепкий, надёжный стол Ланкастер с менажницей из массива сосны имеет креативные формы и представляет собой смелое сочетание классического стиля с современным конструктивизмом. Он определенно станет героем вечера и обратит на себя внимание. Интересная конструкция позволяет вращаться верхней столешнице, что говорит о его практичности и использовании в различных целях
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Длина1500 мм
- Материал столешницымассив
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.80 м3
- Вес упаковки110 кг