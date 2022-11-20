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Стол Ланкастер с менажницей - фото 1

Стол Ланкастер с менажницей

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массивный, крепкий, надёжный стол Ланкастер с менажницей из массива сосны имеет креативные формы и представляет собой смелое сочетание классического стиля с современным конструктивизмом. Он определенно станет героем вечера и обратит на себя внимание. Интересная конструкция позволяет вращаться верхней столешнице, что говорит о его практичности и использовании в различных целях

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Длина1500 мм
  • Материал столешницымассив

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.80 м3
  • Вес упаковки110 кг

Варианты размеров

Диаметр, Ø Цена,
150 67290
160 71590
180 78290
200 84590

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