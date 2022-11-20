Товар в корзине. Перейти
Стол Ларсон, HPL Egger - фото 1Стол Ларсон, HPL Egger - фото 2Стол Ларсон, HPL Egger - фото 3Стол Ларсон, HPL Egger - фото 4Стол Ларсон, HPL Egger - фото 5Стол Ларсон, HPL Egger - фото 6Видеообзор: Стол Ларсон, HPL Egger - видео 7

Стол Ларсон, HPL Egger

Артикул: CH-052-756
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Joker Экокожа Черный
Кресло Joker Экокожа Черный
Следующий Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)
Кресло Joker Экокожа Черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1165 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Материал столешницыHPL Egger H3734
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Выполненные заказы

Стол Ларсон, HPL Egger
Стол Ларсон, HPL EggerСтол Ларсон, HPL EggerСтол Ларсон, HPL EggerСтол Ларсон, HPL EggerСтол Ларсон, HPL Egger
Подробнее о заказе

Похожие товары

Стол Лофт-1Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стол Лофт-1

41
Хит
Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Стол Лофт-3Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Лофт-3

39
Стол Лофт 13Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Стол Лофт 13

30
Стол Лофт ДжимпиНастоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Лофт Джимпи

49

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 25мм - золото, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05017
2 450 ₽

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

60
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95011
2 190 ₽

Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона

431
В наличии 200 шт.
Распродажа
Стул ANT белыйНастоящее фото товара Стул ANT белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99041
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ANT белый

97
В наличии 79 шт.
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый

33
В наличии 3 шт.
Стул прозрачный QueenНастоящее фото товара Стул прозрачный Queen, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул прозрачный Queen

41
В наличии 17 шт.
Стул прозрачный X-Treme S прозрачныйНастоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S прозрачный

137
В наличии 2 шт.
​Стул Zig Zag, розовыйНастоящее фото товара ​Стул Zig Zag, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

​Стул Zig Zag, розовый

98
В наличии 31 шт.
Стул РобертоНастоящее фото товара Стул Роберто, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Стул Роберто

59
В наличии 199 шт.
Стул обеденный Batista, мятныйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул обеденный Batista, мятный

83
В наличии 72 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стул обеденный Batista, серый

90
В наличии 31 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Стол Stork Дуб Канзас/ ВольфрамНастоящее фото товара Стол Stork Дуб Канзас/ Вольфрам, произведённого компанией ChiedoCover
от16 000
Оптовая цена

Стол Stork Дуб Канзас/ Вольфрам

33
В наличии 10 шт.
Стол Морис 140 Белый мрамор сатинат, стекло/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Морис 140 Белый мрамор сатинат, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от41 900
Оптовая цена

Стол Морис 140 Белый мрамор сатинат, стекло/ черный каркас

35
Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзасНастоящее фото товара Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас

45
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стол раздвижной One, дуб каньон, лдспНастоящее фото товара Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
19 1905
20 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп

37
В наличии 1 шт.
Стол Кейтлин белый / белыйНастоящее фото товара Стол Кейтлин белый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
38 090
Оптовая цена

Стол Кейтлин белый / белый

49
В наличии 6 шт.
Стол деревянный Бриллиант белыйНастоящее фото товара Стол деревянный Бриллиант белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол деревянный Бриллиант белый

35
В наличии 16 шт.
Распродажа
Стол деревянный Aviano молочный с патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Aviano молочный с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от41 5906
44 000 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Aviano молочный с патиной

35
Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлыйНастоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт дуб делано светлый

45
В наличии 30 шт.
Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темныйНастоящее фото товара Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стол деревянный Стол Денвер Лофт дуб делано темный

40
В наличии 30 шт.
Стол стеклянный Space 120 бежевыйНастоящее фото товара Стол стеклянный Space 120 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от55 030
Оптовая цена

Стол стеклянный Space 120 бежевый

48

Товар в корзине

Стол Ларсон, HPL Egger
Стол Ларсон, HPL Egger
от 5 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 25мм - золото, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05017
2 450 ₽

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

60
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95011
2 190 ₽

Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона

431
В наличии 200 шт.
Распродажа
Стул ANT белыйНастоящее фото товара Стул ANT белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99041
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ANT белый

97
В наличии 79 шт.
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый

33
В наличии 3 шт.