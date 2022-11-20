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Стол Лайк раскладной - фото 1Стол Лайк раскладной - фото 2

Стол Лайк раскладной

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1400/1800 мм
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки51 кг

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