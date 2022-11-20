Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400/1800 мм
- Материал столешницыМДФ, стекло
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.28 м3
- Вес упаковки51 кг
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