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Стол Leon - фото 1

Стол Leon

Артикул: CH-051-610
11 оценок
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Стол Rio

Характеристики товара

Описание

Возможно исполнение столешницы из других материалов и различных вариантов покраски.

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Основные характеристики

  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Ширина, ммГлубина, ммВысота, мм
1200/1840800750
1400/2040900750

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