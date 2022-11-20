Характеристики товара
Описание
Возможно исполнение столешницы из других материалов и различных вариантов покраски.
Основные характеристики
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Возможно исполнение столешницы из других материалов и различных вариантов покраски.
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|1200/1840
|800
|750
|1400/2040
|900
|750
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