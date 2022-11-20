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Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный - фото 1Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный - фото 2Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный - фото 3Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный - фото 4

Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
Сделаем стол на заказ

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