Стол Лидер 1, 1200х600, венге, черный

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4 шт. в наличии

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Надёжная упаковка

Складные столы упаковываются в пачки по две штуки столешницами друг к другу. Каждая пачка столов или столешниц упаковывается в картон и стрейч-пленку