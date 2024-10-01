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Стол Лидер 1, 1200x600, белый, каркас - черный, без отбойников - фото 1Стол Лидер 1, 1200x600, белый, каркас - черный, без отбойников - фото 2Стол Лидер 1, 1200x600, белый, каркас - черный, без отбойников - фото 3

Стол Лидер 1, 1200x600, белый, каркас - черный, без отбойников

Артикул: CH-066-244
9 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 2890
1200 600 750 16 19.5 3090
1200 800 750 16 23.3 3390
1500 800 750 16 27.2 3690
1500 900 750 16 29.6 3890
900 600 760 26 22.0 4290
1200 600 760 26 26.7 4690
1200 800 760 26 33.0 5390
1500 800 760 26 39.2 5790
1500 900 760 26 43.1 5990
900 600 766 32 25.3 4490
1200 600 766 32 31.0 4990
1200 800 766 32 38.7 5790
1500 900 766 32 51,2 6590






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