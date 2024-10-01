Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 1200x600, серый, шампань, без отбойников - фото 1Стол Лидер 1, 1200x600, серый, шампань, без отбойников - фото 2Стол Лидер 1, 1200x600, серый, шампань, без отбойников - фото 3

Стол Лидер 1, 1200x600, серый, шампань, без отбойников

Артикул: CH-066-092
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ
Фотография товара Стол Лидер 1,1500*800, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 2890
1200 600 750 16 19.5 3090
1200 800 750 16 23.3 3390
1500 800 750 16 27.2 3690
1500 900 750 16 29.6 3890
900 600 760 26 22.0 4290
1200 600 760 26 26.7 4690
1200 800 760 26 33.0 5390
1500 800 760 26 39.2 5790
1500 900 760 26 43.1 5990
900 600 766 32 25.3 4490
1200 600 766 32 31.0 4990
1200 800 766 32 38.7 5790
1500 900 766 32 51,2 6590






Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Фотография товара Стол обеденный Креола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от58 590
Оптовая цена

Стол обеденный Креола

45
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стол-трансформер Линвуд белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-трансформер Линвуд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 090
Оптовая цена

Стол-трансформер Линвуд белый

41
Настоящее фото товара Стол Saen №15, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Saen №15

71
Фотография товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от124 190
Оптовая цена

Стол Belluno 160 белый мрамор матовый

36
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стол Ливстен раздвижной, 140/80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ливстен раздвижной, 140/80, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Стол Ливстен раздвижной, 140/80

38
Фотография товара Стол раздвижной Армад 1400x800, лдсп Дуб Галифакс табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Армад 1400x800, лдсп Дуб Галифакс табак, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590

Стол раздвижной Армад 1400x800, лдсп Дуб Галифакс табак

33
Фотография товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый

97
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стол Shuttle, многофункциональный, темное дерево/ черный

54
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стол Лидер 3, D 1500 мм, белый, каркас белый

12
В наличии 105 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2», произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2»

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600

34
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800

42
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800

41
Фотография товара Скатерть Ричард, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Ричард, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 970

Скатерть Ричард, белая

49
Фотография товара Наперон, хлопок с принтом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Наперон, хлопок с принтом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Наперон, хлопок с принтом

41
Фотография товара Скатерть квадратная, лен классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть квадратная, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Скатерть квадратная, лен классический

30
Фотография товара Скатерть, D2500 ричард слоновая кость гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть, D2500 ричард слоновая кость гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Скатерть, D2500 ричард слоновая кость гладь

10

Другие товары из раздела столы трансформеры

Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный

472
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный

478
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, бежевый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, бежевый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, бежевый, черный, без отбойников

6
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, черный, без отбойников

5
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, шампань, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, шампань, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, шампань, без отбойников

8
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, серебро, без отбойников

14
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, серый, черный, без отбойников

12
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, серебро, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, серебро, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, серый, серебро, без отбойников

14
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, венге, белый, без отбойников

8
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, серый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29018
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 1200x600, серый, без отбойников

9

Товар в корзине

Стол Лидер 1, 1200x600, серый, шампань, без отбойников
Стол Лидер 1, 1200x600, серый, шампань, без отбойников
от 3 290
3 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600

34
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800

42
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800

41
Фотография товара Скатерть Ричард, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Ричард, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 970

Скатерть Ричард, белая

49