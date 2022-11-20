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Стол Лидер 1, 1500*800, белый, кромка ПВХ

Артикул: CH-052-851
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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